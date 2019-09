Distillerie de Biercée: le repreneur convaincu par la diversité des produits à relancer

L'annonce a été faite en juin dernier : la distilerie de Biercée avait trouvé un repreneur. Pour rappel, le groupe Mestdagh, qui possédait 48% de l'entreprise, avait jeté l'éponge car il ne parvenait pas à trouver de solutions pour contrer l'inexorable dégringolade. Finalement, grâce à Sambrinvest et la Sogepa, un repreneur a été trouvé en la personne de Pierre Delcoigne. Le patron de la brasserie des Légendes, une petite brasserie de la région d’Ath, est connue, notamment, pour ses bières Goliath et Quintine.



Pierre Delcoigne a aujourd’hui exposé ses projets de relance pour l'entreprise : "D’abord, on va certainement donner un coup de projecteur sur l’Eau de Villée qui représente quand même toujours 50% des ventes de la distillerie. C’est quand même le produit le plus connu. Quand vous parlez de la distillerie de Biercée à Tournai, à Mouscron ou à Liège, le premier produit qui vous sort de la bouche, c’est la fameuse Eau de Villée. C’est un produit que beaucoup ont connu dans les années 1980 et début des années 1990 et qu’on a un peu oublié c’est vrai. Et donc, on doit relancer la distribution, et finalement refaire connaître le produit en disant qu’il existe bel et bien. Il faut faire des dégustations, refaire connaître le produit. Et puis, à côté de ça, il y a toute une autre gamme de produits. Ils font de très bons gins, ils ont aussi un whisky à la distillerie puis la Poire n° 1, l’alcool de poires Williams. Donc ils ont des produits superbes mais il faut qu’on augmente la visibilité. Au niveau belge, cela a été compliqué pour eux parce que les accises ont été fortement augmentées plusieurs fois et, comme ils étaient très peu présents à l’exportation, cela les a affaiblis. Notre objectif est maintenant de faire connaître ces produits à l’exportation mais surtout à les faire connaître aussi au niveau belge parce qu’il y a des consommateurs qui sont demandeurs de connaître ces produits."



A l’entendre, Pierre Delcoigne ne doute donc pas un instant de la relance de la Distillerie de Biercée, l’un des fleurons des produits wallons de tradition.