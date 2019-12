Disparition de Sylvie Carlin : 25 ans de mystère

C’était il y a 25 ans. Un jeudi. Le jeudi 15 décembre 1994. Ce jour-là, Sylvie, 19 ans, élève infirmière, quitte la maison de sa sœur, Marie-Agnès (située à Roucourt, dans l’entité de Péruwelz) pour aller à pied chez sa maman, Anita, qui habite à environ 2 kilomètres. La voisine vient de prévenir : Anita est tombée. Pas sûr qu’elle puisse conduire le petit garçon de Marie-Agnès au foot. "Je vais voir jusque-là", dit Sylvie, qui se met en route jusqu’à la maison de sa maman. Ce seront les derniers mots échangés entre les deux sœurs. (Vous pouvez écouter l’interview de Marie-Agnès Carlin ci-dessous)

Sylvie Carlin est la cadette d’une famille de quatre enfants. Une famille soudée. Où on s’entraide. Sylvie garde régulièrement les enfants de sa sœur. C’est ce qu’explique Marie-Agnès. Le père est décédé quelque temps plus tôt.

Disparue sur le chemin du retour

Finalement, Anita peut conduire, malgré sa chute. Elle arrive d’ailleurs en voiture chez Marie-Agnès et amène le petit au foot. En rentrant, elle redépose le garçon chez Marie-Agnès et rentre chez elle. À ce moment de l’histoire, chacune pense que Sylvie est chez l’autre. Et ce n’est que le lendemain matin qu’elles se rendront compte qu’elle n’est chez aucune des deux. Elle a disparu sur le chemin du retour, en revenant chez sa sœur. Il était 18h30 quand on perd sa trace, sur le pont de Roucourt, qui enjambe le canal Nimy-Blaton et le chemin de halage. L’enquête révélera qu’une copine affirme l’avoir vue fumer une cigarette sur le pont. Ce sera le dernier témoin à avoir vu Sylvie carlin, avant 25 années de mystère.

Fugue ? Suicide ? Enlèvement ? Meurtre ?

Nous sommes alors en pleine affaire Dutroux, Fourniret. La famille y pense d’emblée : Sylvie a été enlevée ! Quand les proches déposent plainte au commissariat, on leur rappelle pourtant que Sylvie a 19 ans, qu’elle est majeure. Qu’un délai de 48 heures s’impose. Puis on évoque la fugue, le suicide… La famille n’a jamais cru à cette éventualité. Selon elle, aucun élément ne le laissait présager. Sylvie était une battante. Elle n’était pas dépressive. A cette époque de l’année, elle confectionnait avec sa sœur, des colis pour le Noël de personnes démunies. Elle n’avait aucune raison de disparaître. Pour Marie-Agnès, on perd un temps précieux : "en 48 heures, on sait être loin, si on a été enlevée", déplore-t-elle.

Le canal Nimy-Blaton est fouillé, en contrebas du pont où on l’a aperçue pour la dernière fois. Sans résultat.

La police explore aussi la piste familiale. En 1994, les choses sont compliquées entre Sylvie et le compagnon de sa mère, Anita Crul. On évoque le fait qu’il soit un peu porté sur la bouteille… et qu’il n’aimait pas beaucoup Sylvie. L’enquête dans ce sens n’a rien donné. L’homme est décédé depuis.