Diminution des taxes communales pour les petits commerces de Châtelet

Bonne nouvelle pour les petits commerçants de Chatelet : ils vont payer moins de taxes cette année. Cela devrait représenter entre 200 et 300 euros d’économie. Il s’agit d’un coup de pouce de la part de la commune qui a, on le devine, été très bien accueilli.



Mélanie, par exemple, tient un magasin de chaussures dans le centre de Châtelet. Même si on ne parle pas de sommes folles, la baisse d’impôt, pour elle, est estimée entre 200 et 300 euros et c’est déjà ça de pris : "Tout ce qui peut nous aider un petit peu à nous aider à continuer à travailler ou à investir dans nos commerces est bon à prendre."



La santé financière de Châtelet est bonne. Et pour Jean-François Bollen, directeur financier de la commune, le collège pouvait donc se permettre de faire un geste pour redynamiser le commerce : "Face, notamment, aux centres commerciaux et au commerce électronique, il est quand même utile et nécessaire de tenter d’aider les commerçants qui sont physiquement présents dans l’entité."



Les commerçants applaudissent mais attendent, maintenant, d’autres mesures. A l’image de Sylvain qui voudrait vraiment que la circulation soit à nouveau permise dans le centre : "Ce serait une très bonne chose pour la ville. Rouvrir les rues. Car, il y a peu, c’est comme si on avait mis un mur devant chaque rue du centre. Alors, les gens, ben… ils ne viennent plus. Ils ne se bougent plus quoi."



La diminution de taxe concerne environ 600 commerces