Difficile de payer le chauffage ? La maison de l'Energie de Charleroi à l'écoute

Les premiers frimas sont là, et pour certains, une grande question : comment vais-je payer mon chauffage. Les factures arrivent et représentent un défi pour beaucoup de citoyens. La maison de l’énergie de Charleroi tient cette année à le rappeler : elle est là pour apporter son soutien.

C’est une petite voix que beaucoup de gens entendent à l’approche de l’hiver. Comment payer de quoi se chauffer. Pour certains, c’est chaque année. Pour d’autres, c’est une première. Exemple : Stéphanie, 32 ans. Cette maman d’une petite fille de 2 ans se chauffe au pellet. Cette année, des problèmes personnels la mettent dos au mur. Elle a besoin d’aide : "Je viens de me séparer de mon compagnon. Avec mon mi-temps d’esthéticienne, c’est trop court financièrement. Inquiète quant à la façon dont j’allais payer mes frais de chauffage, je me suis tournée vers la maison de l’énergie qui m’a offert 500€ de pellet. Avec ça, j’ai de quoi me chauffer tout l’hiver".

"Il faut nous appeler"

Des citoyens comme Stéphanie, il y en a beaucoup. Et par pudeur, ils ne frappent pas à la porte de la maison de l’énergie du CPAS de Charleroi,"Or il y a toute une série d’aides possibles, et il ne faut surtout pas hésiter à nous faire appel", souligne Yves Peigneur, le directeur de la maison de l’Energie. Parmi ces aides, des allocations de chauffages, des aides financières et administratives. Un document reprenant une liste complète de ces aides se trouve en pied de cet article.

Cette année, plus que la précédente, les demandes d’aide pour le chauffage ont augmenté. Même tendance au niveau du revenu d’intégration sociale : les nouveaux bénéficiaires ont doublé par rapport à 2019 à Charleroi. Une tendance générale à travers le pays.