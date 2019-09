Développer ses talents d'artistes aux cours des métiers d'Art du Hainaut 

Tailler du verre, réaliser un meuble en marqueterie, modeler la terre, peindre, dessiner, sculpter… Il est possible d’apprendre tout ça aux Cours des Métiers d’Art du Hainaut. Cette école provinciale située à Jemappes forme environ 700 adultes à toutes sortes de techniques artistiques. On y enseigne la céramique, la peinture, le verre, la sculpture, les arts décoratifs mais aussi des arts plus récents comme la photo, la BD et les trucages numériques.

Cette école est un héritage direct de l’histoire industrielle de la région. Fondée en 1908, à Saint-Ghislain par Marius Renard, elle avait pour objectif de former les ouvriers des faïenceries et verreries de la région. Au fil du temps, l’école s’est adaptée à son époque. Elle a pris un tournant plus artistique et a intégré de nombreuses disciplines. La bande dessinée, la photo y sont enseignées depuis longtemps et plus récemment, des cours de trucages numériques se sont ajoutés.

Parmi les élèves, plus de femmes que d’hommes et des profils très variés. Du parfait débutant à l’artiste confirmé qui cherche à développer de nouvelles compétences techniques. De l’adolescent (il faut avoir plus de 15 ans) au 4e âge. Il n’est pas rare de croiser des élèves qui fréquentent les ateliers depuis plus de 10 ans. Les élèves que nous avons rencontrés expliquent ce qui les attire dans cette école : une atmosphère d’ateliers plutôt que de classes, les conseils d’enseignants qui sont des artistes et artisans, un équipement professionnel qui permet de travailler la terre, le verre et même le métal.