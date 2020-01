Deux suspects arrêtés pour des assassinats commis à Jumet et Courcelles en décembre

Le parquet de Charleroi a indiqué lundi matin que deux assassinats, l’un commis à Jumet et l’autre à Courcelles, avaient été élucidés.



Le 17 décembre dernier, le corps sans vie de Jérôme Thiébaut, 32 ans, avait été découvert au sein de son appartement situé rue Auguste Frison à Jumet (Charleroi). Le corps du trentenaire présentait des blessures par balle.



Le samedi 21 décembre, Olivier Lauwers avait été retrouvé dans son appartement, rue de Trazegnies, à Courcelles, mort d'une blessure par balle au niveau de la tête.



Une enquête a été ouverte et prise en charge par la police fédérale.



Vendredi dernier, l'enquête de ces deux assassinats s'est orientée sur un suspect né en 1993. Le jeune homme a été interpellé pour des menaces proférées à l'encontre d'une autre personne, également suspectée dans le cadre du double assassinat par le juge d'instruction. Après des devoirs d'enquête au niveau de la téléphonie des deux victimes, un lien a été relevé avec le principal suspect.



Samedi, l'homme est passé aux aveux et a confirmé être l'auteur des assassinats. L'arme ayant été utilisée a été découverte, enterrée sur un terrain, grâce aux indications fournies par le suspect. Le demi-frère de celui-ci, âgé de quinze ans, a également été interpellé et a avoué qu'il était présent sur les lieux du double assassinat en compagnie de son frère.



"Il s'agit d'un double assassinat sur fond de stupéfiants. Les deux victimes avaient une dette vis-à-vis du principal suspect", a signalé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. D'après le parquet, le demi-frère passait beaucoup de temps en compagnie de son grand frère.



L'auteur présumé a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt samedi par le juge d'instruction. Son demi-frère a été placé dans une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ). Le grand frère comparaîtra dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi. Il est déjà connu auprès des autorités judiciaires pour des faits de stupéfiants.