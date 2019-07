Deux morts dans un incendie ce vendredi matin à Gilly

Un incendie a touché une habitation située à la rue Devillez à Gilly (Charleroi), vendredi vers 06h30. Deux personnes sont décédées : un couple d’octogénaires, âgé de 88 et 86 ans.



Lorsque les pompiers de Marcinelle et de Jumet sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que l’arrière de l’habitation était fortement touché par les flammes. Une citerne de 15.000 litres a été envoyée sur place.



Selon la zone de secours, l’incendie pourrait être accidentel : les résidents possédaient un petit chauffage d’appoint au gaz et le feu aurait démarré dans la salle de bains. Une petite explosion aurait été entendue par les riverains, signalent les pompiers.



L’homme, âgé de 88 ans, a été découvert calciné au rez-de-chaussée de la maison. Sa femme, âgée de 86 ans, a été retrouvée inconsciente dans une chambre à coucher. L’incendie a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu.



Le labo du parquet doit descendre sur les lieux afin de déterminer les réelles causes de l’incendie.