Selon le journal La Province, Émile et René Becker, respectivement 26 et 58 ans et originaires d'Estinnes, se retrouvent devant le tribunal correctionnel: ils sont suspectés d'avoir tiré des coups de feu en septembre dernier en direction d'une caravane à Lessines.

Parmi les personnes présentes dans la caravane : des proches de Léopold Bogaert.

Léopold Bogaert qui, d'ailleurs, vient d'écoper de quatre ans de prison dans une affaire de séquestration et de coups et blessures.