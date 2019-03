Deux jeunes passionnés tentent l'aventure dans le désert marocain à bord d'une vieille Golf

Deux jeunes, originaires de Couvin et de Charleroi, ont pris le départ d'un rallye qui s'apprête à traverser le désert marocain. Ces deux copains âgés de 20 ans emmènent dans leur voiture, une vieille Golf des années 80, des jouets et des cahiers pour les enfants du désert.



L’objectif de Marcel et Quentin est l’aventure, la vraie ! Car il s’agit bien d’une vraie aventure : retaper une vieille Golf, trouver des partenaires, réviser la voiture, apprendre le parcours, et ensuite, prendre le départ.



Marcel Pauly, le pilote, raconte : "On a acheté une voiture accidentée puis on l’a redressée. Et on a passé des journées sans dormir pour pouvoir, à la fin, aboutir à un véhicule qui a un look un peu jeune quoi, un peu rallye et un peu sportif."



Au côté de Marcel, Quentin Rétif, le navigateur, a fait de la place dans l'arrière du véhicule pour emmener deux malles bondées de jouets et d'objets scolaires pour les enfants du désert :"Moi j’ai eu le projet d’amener des fournitures scolaires parce qu’on sait très bien que là-bas ils n’ont pas tout ce qu’il faut pour vivre correctement. Donc on amène d’abord des jouets et ensuite on s’est dit qu’on amènerait bien des fournitures scolaires pour qu’ils apprennent un petit peu sans forcément devoir se débrouiller d’eux-mêmes. Donc on a amené des fournitures scolaires, des jouets, des vêtements et voilà, on amène tout ça grâce à la voiture."



L'aventure en tant que telle démarrera à Algesiras où les deux compères seront rejoints par une quarantaine d'autres jeunes européens pour une traversée originale du désert marocain. Une vraie aventure qui marquera certainement le reste de leur vie.