Une agression a été commise au sein du home Hustin, installé à la rue de l'Hôpital à Marchienne-au-Pont, mercredi vers 17h20.

Deux jeunes femmes ont réussi à pénétrer dans l'enceinte de la résidence et ont entrepris de visiter les chambres dans le but d'y dérober des objets de valeur. Elles ont fini par accoster une dame âgée et lui ont arraché sa chaîne avant de quitter les lieux.

La police locale de Charleroi a été avertie des faits et a ouvert une enquête.