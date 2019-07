Deux Courcellois bientôt sur la route de Budapest dans un vieux van VW

Voilà un projet de vacances qui sort un peu de l’ordinaire pour cet été : le Budapest Rally. Du 12 au 18 juillet, environ 200 équipes prendront la route pour rejoindre la capitale hongroise.



Alors, à quelques jours du départ pour ce Budapest Rally, Marjorie et Jonathan sont en pleins préparatifs dans leur garage à Courcelles. Ils ont décidé de parcourir les 2.000km qui séparent Bruxelles de la capitale hongroise à bord d’un vieux van VW T2 datant de 1974. Jonathan espère tirer beaucoup de plaisir de cette aventure mais il est prévoyant et pense pouvoir faire face aux difficultés éventuelles : "Le véhicule a quand même 45 ans et comme on est assez francs et qu’on part sans aucune assistance, et que je n’aurai pas le temps d’y placer mon nouveau moteur avant de partir, donc on prévoit une petite remorque à bagages avec un moteur dedans pour être tranquille au cas où."



A l’arrière du véhicule, on trouve tout le nécessaire pour un long voyage : un frigo, un évier, une couchette convertible en canapé et des espaces de rangement. Jonathan, passionné par les ancêtres depuis ses seize ans, n’imagine pas conduire autre chose.



Déjà adepte des fringues et de la décoration vintage, Marjorie s’est aussi laissée gagner par le virus des balades en vieilles voitures : "Les gens sont contents de nous voir dans la rue, ils nous font signe, on klaxonne et les enfants sont tout souriants. Ça fait vraiment plaisir."



Le jour du départ s’approchant, le couple est donc prêt à affronter les sept étapes du rallye. Et, pour suivre les aventures de Marjorie et Jonathan, rendez-vous sur leur page Facebook : Mistrals Gagnants – Budapest Rally 19.