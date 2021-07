Deux caténaires décrochées : la circulation des trains est rétablie entre La Louvière et Binche

La circulation des trains, qui avait été interrompue mardi matin, entre les gares de La Louvière-Sud et Binche après qu'un train avait décroché deux caténaires, a repris normalement dans le courant de la soirée de mardi.



Le train avait décroché deux caténaires, l'une à son départ et l'autre à son arrivée, le second décrochage provoquant un incendie. En conséquence, l'électricité avait été coupée sur la ligne reliant les deux gares, mais aussi sur celle entre La Louvière-Sud et Piéton, durant une courte durée, pour permettre l'intervention des équipes d'Infrabel.



L'interruption entre La Louvière-Sud et Binche a finalement pris fin mardi soir et la situation est revenue à la normale vers 22h00.