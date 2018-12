Deux Carolos comparaîtront aux assises pour les attentats parisiens de janvier 2015

Le parquet de Paris a requis un procès aux assises pour quatorze personnes dans les cadre des attaques de Charlie Hebdo et de l’hyper cacher en janvier 2015.



Parmi ces personnes, il y a deux Carolos originaires de Gilly. Ils ne sont pas pointés du doigt pour les attaques mais pour avoir peut-être fourni une aide logistique, plus précisément des armes, à Amédy Koulibaly, l’auteur de la prise d'otages dans la supérette casher situé porte de Vincennes à Paris qui avait fait quatre morts.



L’un des Carolos avait acheté un véhicule à la compagne du terroriste. Et, vu ses accointances avec le milieu du trafic d’armes, les enquêteurs avaient soupçonné un échange qui n’a jusqu’ici pas pu être prouvé.