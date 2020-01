Deux assassinats, commis à Jumet et Courcelles, ont été élucidés

Le parquet de Charleroi a indiqué lundi matin que deux assassinats, l’un commis à Jumet et l’autre à Courcelles, avaient été élucidés.



En décembre dernier, Jérôme Thiébaut, 32 ans, a été découvert sans vie dans son appartement situé rue Auguste Frison à Jumet (Charleroi). Le corps présentait des blessures par balle. Quelques jours plus tard, le corps sans vie d’Olivier Lauwers a été retrouvé au sein de son habitation, rue de Trazegnies, à Courcelles. La victime a été touchée d’au moins un coup de feu à la tête.



Les deux affaires seraient liées à un trafic de stupéfiants et deux suspects, un adulte et un mineur d'âge, seraient passé aux aveux durant le week-end. Les enquêteurs connaissent désormais l’endroit où l’arme ayant servi aux deux homicides a été cachée.