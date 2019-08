Détournement de fonds au Port autonome de La Louvière : contournement de la norme ?

La comptable, également trésorière selon le cabinet du ministre wallon Carlo Di Antonio (cdH), du PACO, le Port autonome du centre et de l’ouest du Hainaut, a été licenciée sur-le-champ pour faute grave dans un dossier de suspicions de détournement. L’information percole dans la presse depuis lundi et révèle des manquements qui seront discutés jeudi au Parlement wallon et devant un juge d’instruction.



Selon le cabinet du ministre, un courrier de la Cour de Comptes, reçu mercredi dernier également au siège du Port autonome à La Louvière, a fait état de suspicions de fraude financière au sein du PACO. Le ministre aurait, dès lors, donné injonction de réunir le conseil d’administration de l’institution, de protéger les documents relatifs au dossier, et d’écarter l’agent concerné. Le tout assorti d’une plainte auprès des autorités judiciaires. L’agent a été licencié pour faute grave par les instances du PACO.



Le préjudice, mis à jour dans l’audit des comptes de 2017 et de 2018 du PACO, porterait sur une somme de 30.000 euros. La comptable était en fait un membre de l’administration du Service Public de Wallonie mis à la disposition du PACO depuis plusieurs années. Informé le 15 août par lettre, le SPW a immédiatement réagi dès le 19 août en écartant l’agent.



Le Port autonome du centre et de l’ouest (PACO) est une société économique mixte dotée de la personnalité juridique. Le PACO assure les gestions technique et commerciale s’étendant le long des voies navigables du centre et de l’Ouest de la province du Hainaut.