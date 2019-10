Détention prolongée pour le suspect du meurtre d'une septuagénaire à Gosselies

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé, ce mardi, la détention préventive d'un homme soupçonné d'avoir tué Liliane Malréchauffé, 70 ans, le 31 août dernier. Le suspect, qui a avoué le meurtre, avait consommé de l'alcool et de la cocaïne au moment des faits. Il se trouvait en liberté conditionnelle pour un autre meurtre commis dans les années 1990.



La septuagénaire avait été retrouvée morte à son domicile de Gosselies par son beau-fils, le samedi 31 août vers 09h30. Son corps présentait plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge.



Quelques heures plus tard, le suspect s'était présenté à la police pour fournir des aveux. Il avait reconnu avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne le jour des faits et connaissait l'immeuble où sa victime résidait puisque son oncle y habitait également. L'homme avait été inculpé de meurtre.



Le suspect avait été condamné à 20 ans de prison dans les années 1990 par la cour d'assises de Mons pour un crime commis à l'encontre d'un homme de 72 ans. Il avait été libéré sous conditions il y a quatre ans et se trouvait toujours en liberté conditionnelle au moment des faits.