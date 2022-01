Détecteurs de CO2 en rupture de stock : comment les écoles s’organisent-elles pour la rentrée ?

Ventiler les locaux. Ce sera le maître mot pour la rentrée scolaire, après les vacances de Noël. C’est d’ailleurs le mot d’ordre des ministres de la santé et de l’éducation. Aérer donc, et également détecter le CO2. Le temps presse, beaucoup d’écoles n’ont pas eu le temps de prendre les devants pendant ces vacances.

A l’Athénée Provincial de Morlanwelz, près de La Louvière, le directeur Julien Bauduin explique comment il s’est organisé : "Au niveau de la ventilation, les fenêtres sont ouvertes en oscillo battant en permanence, mais il nous manque un détecteur de CO qui arrivera fin janvier parce qu’il y a pénurie dans les entreprises".

Et pourtant, les commandes ont été réalisées il y a plusieurs mois, certaines écoles ont reçu des subsides et ont été aidées par leur pouvoir organisateur "mais les entreprises sont vraiment en rupture de stock parce qu’il y a de la demande partout et donc on doit attendre", relativise notre interlocuteur.

On attend parce qu’on n’a pas le choix

Pragmatique, Julien Bauduin sera donc contraint d’appliquer la bonne vieille méthode de la ventilation en attendant de pouvoir mesurer efficacement, et partout, le taux de CO2. Mais ce contretemps ne le stresse pas outre mesure : "Il y a deux ans qu’on fonctionne sans détecteur, en ventilant, en ouvrant les portes ; il y a des recommandations qui ont été faites en ce sens. Donc on attend. On attend parce qu’on n’a pas le choix", conclut-il.