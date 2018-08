Tournai : des visites à l'intérieur du pont des Trous avant les grands travaux

Quelques volées d'escaliers plus haut, au sommet de la tour de la Thieulerie, le spectacle est donc inédit pour plus d'un Tournaisien. "C'est majestueux, souffle Hugues, l'un des visiteurs. On a une magnifique vue sur toute la ville de Tournai."

Benoît Dochy, le guide, doit s'y reprendre plusieurs fois pour ouvrir la porte du pont des Trous. "On ne l'ouvre pas souvent, s'excuse-t-il avec le sourire. Donc elle est parfois un peu rétive." Le pont médiéval n'est en effet que très rarement accessible au public. Et c'est très exceptionnel si plusieurs groupes peuvent y pénétrer ce jeudi, en marge de Tournai-les-Bains.

La vue depuis la tour du pont médiéval située rive droite. - © RTBF

Le spectacle a attiré du monde. Quatre groupes d'une vingtaine de visiteurs ont poussé la porte du pont médiéval ce jeudi. "On a dû refuser du monde", dit Benoît Dochy.

Un succès en partie expliqué par les travaux imminents sur l'arche centrale du pont des Trous. Il ne sera alors plus possible d'enjamber l'Escaut sur le pont des Trous. "Je voulais le voir avant qu'il soit détruit, glisse Chantal. D'autant que même en étant Tournaisienne, je n'avais jamais poussé la porte de ce monument." "On peut voir cette visite comme une sorte d'hommage, ajoute Antoine, un jeune visiteur passionné d'Histoire. Je suis contre le nouveau projet plus moderne. J'aurais préféré un pont des Trous plus traditionnel."

Les grands travaux débuteront en 2019. L'actuelle partie centrale du pont des Trous fera alors place à trois arches épurées.