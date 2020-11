Des vêtements made in La Louvière : le défi du projet Opte

Ras-le-bol de la fast fashion. Voilà comment on pourrait résumer ce qui fait courir Antoine Giansante et Alizée Hilt. Il est originaire de la région du Centre et travaille depuis dix ans dans la communication. Elle est styliste et vit actuellement dans les Ardennes. Ensemble, ils ont décidé de faire quelque chose de concret pour proposer des vêtements produits dans des conditions sociales décentes et dans le respect de l’environnement. Des vêtements faits pour durer.

Alizée Hilt a travaillé pendant sept ans pour une marque de vêtements fabriqués à l’autre bout du monde, elle a pris conscience des conditions de vie des ouvrières du textile et du gaspillage énorme de ce secteur. "Je ne veux plus de ça – affirme-t-elle – je crois qu’en tant que citoyens, nous pouvons faire bouger les choses".

D’où l’idée de relocaliser la confection de vêtements réalisés en série. Depuis deux mois, les jeunes entrepreneurs ont fait mûrir le projet avec le soutien et les conseils d’une communauté de citoyens qui les suivent via les réseaux sociaux. Ces supporters ont d’ailleurs voté pour le nom de la marque, ce sera Opte.