Des vacances pas comme les autres: participer au Budapest Rally

Imaginez parcourir des milliers de kilomètres entre la Belgique et la Hongrie. Sans savoir le matin où vous dormirez le soir. Ni les défis loufoques que vous devrez relever. C’est le principe du rallye Budapest, une aventure à laquelle 200 équipages vont prendre part. Parmi eux, un couple de sonégiens, la Team Rick&Morty. Nous avons rencontré Magali et Stéphane Denaigre à quelques jours du grand départ.

Ils nous attendent déguisés, à l’effigie de leurs "mascottes", Rick et Morty. "Vous connaissez ? Ce sont des personnages de bande dessinée !" nous explique Stéphane. "Le grand-père de Rick a un tablier de pharmacien, des cheveux bleus : comme moi, quoi ! Magali va tenter de ressembler à la belle-mère de Rick " C’est sûr, il ne faut pas se prendre au sérieux pour participer au rallye Budapest. "C’est totalement fun, pas sportif", poursuit Magali. Elle est prête à sortir de sa zone de confort. Dormir dans le van VW, par exemple. "Ça va être une grande première ! La débrouille ! Mais je n’ai aucune inquiétude…On se connaît tellement bien, on a déjà fait plein de voyages ensemble, ça va bien se passer" sourit la Castelloise. "J’ai encore un peu de travail à l’intérieur", complète Stéphane. Il a enlevé les sièges arrière et prépare une couchette de fortune. Il faudra aussi caser tout un bric-à-brac "qui peut toujours servir", lors des épreuves.

"Elles permettent de gagner des points. Mais… On ne sait vraiment pas à quoi s’attendre. Lors d’un rallye précédent ils avaient par exemple demandé de ramener un suisse. Mais était-ce un petit-suisse, à manger ? Ou un vrai Suisse ??? Parfois c’est à double sens !" Vu l’annulation du rallye l’an dernier, les participants ont été invités à réaliser des défis à distance, pour accumuler des points. Stéphane nous montre quelques-unes de ses vidéos. L'organisation d'un faux kidnapping notamment. "J'ai aussi fabriqué un gyrophare, pour gagner 30 points" On trouve bien d’autres exemples, plus fous les uns que les autres, sur le site web du rallye Budapest. Et ça ne fait que commencer. "Je pense qu’on ne va pas beaucoup se reposer", nous glisse Magali.

Côté roadbook, les 7 grandes étapes sont connues. "Départ du château de Seneffe le 18, puis direction les Vosges, la Forêt Noire. Ensuite l’Italie, Venise. Etape suivante à Plitvice en Croatie. Pour arriver un peu plus tard en Hongrie, à Balaton et enfin Budapest". Y a-t-il quelque chose à gagner ? "Ah ça aussi c’est drôle ! En fait les gagnants remportent la Dizzy Duck, une deux-chevaux avec des canards dessus, qu’ils peuvent utiliser pendant un an. C’est la voiture des gagnants de la première édition"