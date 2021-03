Des travaux prévus à Pâques au niveau du viaduc de Viesville et de l’échangeur de Thiméon

Les deux semaines des congés de printemps et leur baisse de trafic vont être mises à profit pour réaliser des réparations au niveau de l’étanchéité de certaines zones des ponts supportant l’autoroute E42/A15, à hauteur du viaduc de Viesville et de l’échangeur de Thiméon dans le Hainaut, a annoncé ce mercredi la Sofico, la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.



Concernant le viaduc de Viesville, dans le sens Mons-Liège, les travaux porteront sur des réparations localisées de la voie de droite de l’ouvrage en direction de Liège. Elle sera soustraite au trafic et la circulation sera limitée à 50 km/h sur les deux autres bandes, a précisé la Sofico.



Quant aux travaux situés au niveau de l’échangeur de Thiméon, dans le sens Liège-Mons, ils porteront sur la voie de droite de l’autoroute E42/A15 en direction de Mons. Là aussi, elle sera soustraite au trafic et la circulation sera limitée à 50 km/h sur les deux autres bandes.



À la suite de cette intervention, la bretelle permettant de relier l’autoroute E42/A15 en provenance de Liège à l’E420/A54 vers Charleroi sera fermée. Une déviation sera mise en place via la sortie "Luttre" de l’E420/A54.



Ces travaux, financés par la Sofico, seront réalisés avec la collaboration de son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures.