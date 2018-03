Des travaux pour l'accès au complexe Cora de La Louvière, rue de la Grattine, dès le 15 mars

Le giratoire de la Grattine constitue une des principales portes d'accès et de sortie du centre-ville de La Louvière lorsque l’on quitte ou que l’on veut emprunter l’autoroute. C’est aussi un passage obligé pour les navetteurs désirant se rendre dans le secteur des hôpitaux du Tivoli ou de Jolimont, ou au complexe commercial de la Grattine. Le carrefour accueille plus de 50.000 véhicules par jour. Ce qui en fait un réel point noir aux heures de pointe.

Alors, depuis un moment, il est question d’y réaliser des travaux qui permettront, à terme, de fluidifier le trafic. Et une date, celle du 15 mars 2018, est désormais fixée pour le début de ces travaux qui se dérouleront en plusieurs phases.

La première consistera principalement à élargir la voirie existante pour y déplacer les impétrants. Elle devrait durer six à huit mois et ne pas engendrer de gros problèmes de circulation.

Les suivantes modifieront réellement les voies de circulation à partir de février 2019 et ce pendant deux bonnes années. Car, à terme, il y aura la création d'un giratoire à hauteur de la rue Saint-Marin ainsi que des nouveaux aménagements dont celui d'une voie d'accès direct en provenance de l'Avenue de Wallonie vers la rue de la Grattine.

Les véhicules souhaitant se rendre à l'hypermarché devront dès lors aller jusqu'au nouveau rond-point pour revenir ensuite vers l'entrée du site commercial. Ce nouvel itinéraire permettra d'allonger la zone tampon entre le giratoire principal et l'entrée du site commercial. Et le phénomène d'auto-blocage du giratoire constaté actuellement devrait disparaître.

Pour en savoir plus, une foire aux questions est disponible sur le site web de la ville de La Louvière. Et les autorités ajoutent que, pour la suite des travaux, elles continueront à informer les citoyens par le bulletin communal mais également via les réseaux sociaux et le site Internet de la ville.