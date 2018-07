Des trains pour relier à nouveau Paris à Namur, Charleroi et Mons dès décembre 2018

La SNCB vient de valider le projet d'une ligne internationale qui passera également par Maubeuge et Aulnoye, dans le nord de la France.

La ligne sera mise en service à la fin de l’année avec deux trains par jour dans chaque sens.

Depuis la suppression du Thalys sur la dorsale wallonne en 2015, les Wallons devaient se rendre d'abord à Bruxelles ou à Lille pour ensuite monter dans un Thalys vers Paris.

Dans quelques mois, ils pourront donc rejoindre la capitale française, avec dans un premier temps, une correspondance à Maubeuge. Durée du trajet au départ de Namur: 3h30 environ.

François Bellot (MR), le ministre fédéral de la Mobilité, a expliqué ce lundi l’intérêt de cette ligne : "Tout d’abord, ce sont des trains internationaux pour lesquels il ne faudra pas de réservation préalable. Deuxièmement, le tarif est très attractif et beaucoup moins élevé que par le Thalys. La troisième chose est le nombre de gares desservies du côté français. Il y a Saint-Quentin, Compiègne, Aulnoye, Maubeuge. Il faut savoir qu’il y a plus de 5.000 Français qui viennent tous les jours en Belgique soit pour étudier, soit pour travailler. Qu’il y a des Belges qui vont vers les pôles emploi de Saint-Quentin ou de Aulnoye. Et donc, ça va permettre l’usage non seulement pour des touristes et des cadres de se rendre à Paris mais aussi pour des Français et des travailleurs belges de disposer d’un abonnement transfrontalier pour pouvoir obtenir des échanges plus nombreux plus nourris."

Premiers départs de ces trains : en décembre prochain.