Des Tournaisiens touchés par la marée haute à Venise

La cité des Doges a connu sa marée la plus haute depuis 53 ans. Le niveau d’eau est monté à 1,87 mètre mercredi matin. Les Vénitiens et les touristes pataugent dans les ruelles inondées. "Sur un des ponts qui nous dirigeait vers la place Saint-Marc, on a eu de l’eau au-dessus des genoux. Les gens relèvent leur pantalon. Ils marchent au ralenti comme s’ils étaient en bord de mer, à la côte belge ", explique Denis Glinne. Ce Tournaisien est à Venise pour la Biennale mais l’événement a été suspendu, le temps que la situation se calme. Les magasins eux restent ouverts : " Les commerçants font comme ils peuvent. Ils chassent l’eau tous les jours, ils remontent leurs objets, ils les mettent en hauteur, sur des caisses. Ils attendent que ça passe ". Le niveau d’eau est redescendu à 1,45 mètre mais d’autres épisodes sont annoncés jusqu’à vendredi, au rythme de deux marées par jour.