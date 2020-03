Des tablettes pour les patients du CHM Mouscron

Rester en contact avec leurs proches malgré les mesures du confinement, c'est la volonté de cet hôpital qui a mis a disposition de ces patients hospitalisés des tablettes.

La technologie s'invite à l'hôpital…. Les tablettes rapprochent les patients de leurs proches… On le sait, les mesures de confinement nous imposent de réduire les visites auprès des malades et des personnes âgées…. A l'hôpital, ces visites sont mêmes interdites. Une mesure prise par le gouvernement fédéral pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les interventions chirurgicales non urgentes sont aussi reportées. Ce qui diminue La charge de travail du service social au sein du CHM. Il a donc pris la gestion de ce nouveau service de lien social en main. il est destiné principalement aux patients longue durée, au patients des services gériatrie, revalidation et oncologie. Les assistantes sociales gèrent les contacts, les heures d'appel et la désinfection des tablettes. "Les applications de messagerie instantanées sont bien utiles en cette période de confinement. L’objectif, c'est donc conserver un contact visuel en plus de l’appel vocal avec les proches" explique Laurence Deceuninck, la responsable communication de l'institution. " Un service qui brise l'isolement, qui rapproche les familles et qui est bien accueilli...