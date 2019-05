Des subsides et une nouvelle direction pour la Maison des Maths et du Numérique (2MN) de Quaregnon

Depuis la reprise de la Maison des Maths par une nouvelle structure en septembre dernier, ce sont 6000 jeunes qui ont passé une journée de découverte ludique des maths et du numérique à 2MN. La moitié provient des écoles primaires et du premier degré du secondaire. On sait que le fondateur, Emmanuel Houdart, a été écarté l’année dernière et c’est donc une nouvelle équipe qui a été mise en place avec à sa tête, Thierry Devillez. Le nouveau directeur a passé 7 ans à la tête de Technocampus, le centre de référence AGORIA en matière de formation aux métiers technologiques : « beaucoup de jeunes sont bloqués dans leur formation et dans leur parcours professionnel à cause des mathématiques, c’est un facteur très discriminant. »

La 2MN peut compter sur la motivation de ses 7 animateurs détachés de l'enseignement - © 2MN

Apprendre devient (toujours) un plaisir

L’équipe de 2MN, ce sont 7 animateurs détachés de l’enseignement qui encadrent les jeunes et leur proposent de plonger dans l’univers des maths et du numérique tout en s’amusant. Manipuler, découvrir, s’émerveiller, naviguer… L’enfant voyage à travers un laboratoire où il expérimente pour mieux comprendre, il fait des équations à partir de tours de magie, il entre dans un palais pour apprendre les grandeurs avec son corps sans oublier l’atelier numérique pour une initiation au codage. Les activités numériques s’invitent donc aussi désormais à Quaregnon pour que cette « maison » reste l’endroit incontournable pour apprendre tout en s’amusant. Et pour soutenir le second volet de ce projet qui a débuté en 2015, la RW et la FWB ont décidé d’octroyer un subside annuel de 200.000€ pendant 3 ans (2019-2020-2021). Des partenaires publics et privés font aussi partie de cette nouvelle aventure comme le Pass qui s’occupe notamment du volet administratif des activités. Et le succès ne se dément pas puisque le planning est déjà rempli à 50% pour la prochaine année scolaire.