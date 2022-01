Des stages à l’armée pour les "neets" : la Défense recrute aussi des jeunes en décrochage

Les rangs sont un peu désordonnés. La discipline et la ponctualité pas encore tout à fait au rendez-vous. Mais sous les regards des militaires en treillis, trente-trois jeunes en training et baskets sont venus goûter à la vie de militaire. Au sein de la caserne de Tournai, ils participent à un stage réservé aux " neets ", ces jeunes adultes sans emploi et sans formation.

Donner une chance à ces jeunes en décrochage, leur donner un aperçu des possibilités de carrières à la Défense, c’est l’ambition de ces stages d’un nouveau genre à l’armée. La Défense engage massivement : 2500 militaires par an. Tous les profils sont recherchés, même ceux qui n’ont pas de qualification.