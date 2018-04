Des robots en classe à l'athénée Bara à Tournai

On ne sait s'ils remplaceront un jour les professeurs, mais les robots sont déjà présents dans certaines écoles. C'est le cas notamment à l'Athénée Royal Jules Bara de Tournai. Des petits robots à roulettes, pas plus grands qu'une boîte à tartines, sont utilisés pour certains cours de math et de physique. Cette technologie est destinée à rendre les matières plus ludiques.

Le robot n'est pas plus grand qu'une boîte à tartines. - © Denis Vanderbrugge - RTBF Les élèves de 3ème secondaire que nous avons rencontrés suivaient ainsi un cours de sciences un particulier. Ici pas de formules de physique à retenir, on apprend plutôt à manier un petit robot équipé de deux moteurs. Le but du cours: c'est de programmer le robot et ses différents capteurs sur un ordinateur portable. Objectif : lui faire suivre un parcours sur une ligne noire.

Les professeurs ont dû s'adapter à la technologie - © Denis Vanderbrugge - RTBF L'expérience est aussi nouvelle pour les professeurs. Rachel Dubois enseigne les sciences, et elle a dû s'adapter à la technologie: "Ca fait un peu peur au début parce qu'on se dit qu'on ne va pas forcément savoir l'utiliser, et puis quand on se familiarise avec et qu'on se rend compte que c'est relativement simple et facile d'accès, c'est ludique pour nous et pour les élèves aussi".