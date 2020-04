Des restaurateurs solidaires font la cuisine pour le personnel hospitalier de Charleroi

Des applaudissements saluent, chaque soir à 20h00, le personnel soignant. Et, depuis le week-end dernier des cuisiniers carolos ont décidé, eux aussi, de les remercier à leur façon en mettant leur savoir-faire en action pour préparer des plats. Des plats livrés chaque jour dans les hôpitaux de Charleroi. C’est un chef à domicile, Costantino Longo, qui a rassemblé autour de lui des amis cuisiniers et des fournisseurs pour développer cette initiative.



Ainsi, si toutes les activités des cafetiers et restaurateurs sont à l’arrêt depuis plus de quinze jours maintenant, Costantino est aux fourneaux. Avec cinq autres chefs de la région de Charleroi, il prépare des repas avec des produits qui proviennent de dons des fournisseurs. Une chaîne qui s’est mise en route il y a peu et qui, au fil des jours, s’étend. Costantino Longo explique : "On voulait créer une page Facebook simplement pour faire un appel aux dons. Et, à partir de là, tous les fournisseurs sont venus vers nous et les dons nous arrivaient sans qu’on le demande. Et puis, d’autres restaurateurs m’ont appelé en proposant de faire certaines préparations car on a en stock certaines choses qui nous permettent de les réaliser."



Aujourd’hui, les plats s’en vont restaurer le personnel hospitalier de Notre-Dame à Charleroi. Mais l’association grandit de jour en jour et espère pouvoir servir plusieurs hôpitaux chaque jour tant que cela sera nécessaire.

