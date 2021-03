Des recettes en chute libre : ce sont les petites asbl qui souffrent le plus de la crise sanitaire

La Fondation Roi Baudouin a réalisé une enquête pour savoir comment se portait le secteur associatif. Et la réponse est claire : il ne se porte pas très bien.



Et, sans trop de surprise, ce sont les plus petites qui souffrent le plus : les chorales, les troupes de théâtre, les petits clubs ou les asbl de quartier. Bref, toutes les structures qui n’ont pas de gros subsides. Et qui vivent grâce à la vente de stylos à bille ou de gaufres par exemple. Selon le baromètre, la crise a entraîné une baisse énorme pour ces recettes. Et si une baisse des dons est également constatée, les subsides des pouvoirs publics sont, eux, restés assez stables.



Alors, en fonction de ces chiffres, on peut redouter l’abandon d’activités de toute une série d’associations. Et ce pas forcément à cause de l’argent mais plutôt à cause de la lassitude. Beaucoup d’associations fonctionnent avec des bénévoles qui, après un an de crise covid commencent à manquer cruellement de motivation. Une association sur trois a ainsi vu le nombre de ses volontaires fondre comme neige au soleil.



Toutefois, s’il y a beaucoup de désertions du côté des bénévoles, il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent au monde d’après et qui ont l’idée de s’engager une fois que cette crise sera terminée. C’est en tout cas ce que constate la directrice de la Maison pour Associations de Charleroi Caroline Davini : "On voit évidemment énormément de projets à caractère humanitaire et sociaux. Il y a l’envie aussi de participer à l’entraide collective."



En Belgique, près d’un volontaire sur trois a plus de 60 ans.