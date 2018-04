Des poules distribuées à certains habitants de Charleroi pour réduire la quantité de déchets

L'opération "cocott'carolo" a un objectif : permettre à 250 ménages de diminuer le volume de leurs déchets. Cela se fait déjà dans pas mal de communes.

Nous sommes allés au marché de Charleroi dimanche matin. Tant les vendeurs de poules que les carolos saluent l'initiative. "Je trouve ça très bien, car on aura moins de déchets. Et puis, c’est écologique."

Cette dame est venue au marché, en famille, pour se renseigner sur l'élevage de poules. Elle veut en avoir pour cet été. L'initiative de la Ville pourrait donc l'intéresser. "On vient justement se renseigner car on veut diminuer la quantité dans nos poubelles. Il faut dire qu’on est six à la maison, donc si on peut faire quelques économies… Cela dit, il faudra aussi veiller à ce que les poules ne soient pas malheureuses."

La Ville a pensé à cet aspect des choses : en échange des poules, les ménages concernés devront signer un règlement assez complet et contraignant en matière de bien-être animal.

Du côté des vendeurs sur le marché, c’est le même enthousiasme par rapport à cette initiative, qui devrait aussi faire venir des clients. "Là, ils vont recevoir gratuitement deux poules de la part de la Ville. Après, ils vont peut-être se dire que c’est trop peu et reviendront chez nous pour en chercher d’autres…"

Ce sera aussi, et surtout, l'occasion de redonner à la poule une fonction qui autrefois allait de soi. "Moi, j’ai toujours eu des poules. Je trouve que ça fait longtemps qu’on aurait dû faire ça."