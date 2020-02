Des pliages de génie au coeur d'une expo à Tournai

On vous dit "pliage des serviettes". Vous pensez aux éventails, rapidement posés dans un verre, au resto italien du coin? Oubliez ça! Joan Sallas utilise des techniques inventées à la Renaissance, pour faire des serviettes de table une décoration d'exception. C'est son travail. Il se déplace aux quatre coins du globe pour préparer des banquets fastueux. Mais ce jour-là, il était à Tournai, pour un atelier en toute simplicité. Expliquer à Myriam, Christiane et quelques autres comment réaliser des pliages personnalisés. Pendant deux heures, les participantes s'initient aux bases du pliage. Repérer la trame du tissu, plier dans le bon sens, de droite à gauche ou de gauche à droite, selon les cas. "Je suis curieuse. J'adore tout ce qui est loufoque, tout ce qui est artistique. Et curieuse n'est pas paresseuse, comme on dit à Tournai!"... "Moi je tiens un gîte, je ne fais pas de table d'hôtes pour l'instant mais j'aime mettre de belles serviettes, bien accueillir les gens, et j'aime travailler de mes mains."

L'exposition "Plis" s'organise comme un abécédaire. A chaque lettre, une thématique, un objet, ou une technique. L'idéal pour plonger dans l'univers des plis est sans doute de commencer par la lettre G, à l'entrée du TAMAT. G comme "garde-robe". Il est possible d'enfiler une fraise, une robe de mariée, coiffer un chapeau, et prendre un "selfie" souvenir. A la lettre B, on découvre ce qu'est le Bazin, tissu traditionnel du Mali. Le C et le T font référence aux coiffes têtes en l'air. Un peu plus loin, "Show must go on" nous dit la lettre S. Des mannequins semblent défiler sur un catwalk, chacun habillé d'une tenue très plissée, imaginée par Hermès, Lanvin, Issey Miakey. Et ce slip kangourou, Monsieur, vous vous imaginez l'enfiler?

A découvrir jusqu'au 24 mai!