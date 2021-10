Des pirates informatiques s’attaquent au Barreau de Charleroi : 12.000 dossiers judiciaires piratés

Le barreau de Charleroi a été la cible de hackers : 12.000 dossiers ont été volés et une demande de rançon a été formulée par les pirates informatiques qui utilisent Lockbit 2.0.



Un nom que connaît bien Olivier Bogaert de la Federal Computer Crime Unit : "Ça, c’est le nom du ransomware. C’est un logiciel qui est connu déjà depuis 2019 et qui entre dans le système de manière automatique. Il va, du coup, impacter l’ensemble des serveurs mais il permet aussi de voler des données de façon à pouvoir éventuellement faire du chantage auprès des personnes par rapport aux données qui ont été récupérées. Ils essaient de toucher toutes les structures : que ce soit des administrations, des entreprises ou, comme ici, le barreau. L’idée c’est évidemment de bloquer le système, de mettre la structure sous pression et de faire en sorte que le portefeuille soit ouvert et qu’on leur envoie de l’argent. Maintenant le conseil c’est de ne jamais payer parce qu’on sait très bien que l’on paie mais que l’on ne reçoit rien en échange."



Le montant de la rançon n’a pas été communiqué mais sans son paiement, les pirates menacent de divulguer le contenu des 12.000 dossiers le 9 octobre.



Le barreau de Charleroi précise toutefois que les dossiers sont très bien protégés. Mais la bâtonnière, Nathalie Monforti, déplore la situation : "Depuis que nous nous sommes rendu compte de la cyberattaque, nous avons une équipe d’informaticiens spécialisés qui travaillent sur le problème qui est en cours de règlement. Nous sommes en train de restaurer les données. Plaintes ont été déposées à la Computer Crime Unit et entre les mains du Procureur du roi. Nous ne savons pas grand-chose sur les pirates."



Tant que le piratage est en cours, toute l’activité du barreau carolo est bloquée.