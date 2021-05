Des "parents boucliers" décident de porter plainte pour la violence qu'ils ont subie lors de la "boum 2"

Le 1er mai dernier, des personnes originaires de Charleroi avaient lancé le mouvement des parents boucliers. Ils s’étaient rendus pacifiquement au Bois de la Cambre à la boum 2. Tout simplement pour protéger leurs enfants. Mais la boum a dérapé pour faire place à beaucoup de violence. Traumatisés, les parents ont décidé de déposer plainte.



Pour rappel, ils s’étaient donc installés entre les forces de l’ordre et les jeunes venus faire la fête au Bois. Mais quand des incidents ont éclaté, ils ont eu beau supplier les policiers, rien n’y a fait. Action des autopompes, lancement de gaz lacrymogène, coups de matraque et charges de cavaliers : ils ont tout essuyé et décident aujourd’hui d’aller en justice.



Maître Philippe Vanlangendonck est leur avocat et croit au bien-fondé de la plainte qui sera déposée : " Je ne vais pas dévoiler la plainte car elle fera son chemin naturel. J’ai vu que, parmi les parents, certains se voient conseiller par des avocats d’attaquer les policiers mais, ici, je peux vous dire que le but n’est pas d’attaquer les policiers bien au contraire. Ils sont instrumentalisés probablement mais c’est clair que ce n’est pas leur responsabilité. Ce n’est pas la décision d’un agent en fonction qui permet d’expliquer ce qu’on a vu. Ici, sur base des éléments du dossier, on a des faits graves de violence qui ont été orchestrés d’une façon occulte. Et cela fera l’objet d’investigations. Si, dans un état de droit, on n’a plus de démocratie et que, en plus, on n’a plus de justice, et bien… il ne reste plus grand-chose."



La plainte sera déposée dans le courant de la semaine prochaine.