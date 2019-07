Des nouveaux radars à Fleurus, Pont-à-Celles et Les Bons Villers

Des nouveaux radars vont être installés dans la zone de police Brunau qui couvre les communes de Fleurus, Les Bons Villers et Pont-à-Celles. Sept poteaux vont être disposés aux quatre coins de la zone pour accueillir ces nouveaux détecteurs de vitesse. Ces radars nouvelle génération, on les appelle "cinémomètre". "Le cinémomètre NK7, c’est la Rolls Royce des radars, indique Christian Marit, le chef de corps de la police de Brunau, parce qu’elle permet de ne pas éblouir les conducteurs, flasher la nuit dans l’obscurité la plus complète et permet aussi de flasher trois bandes de circulation dans chaque sens".