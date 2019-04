Des Montois se lancent un défi : construire une maison ossature bois pour les SDF en 4 jours

C'est un défi ambitieux. Depuis vendredi midi, des Montois bâtissent une maison ossature bois sur le site du centre de formation de l'IFAPME à Mons. Leur objectif : boucler le chantier en 4 jours pour livrer le résultat final au CPAS local.

"Vu le manque de logements sur Mons pour accueillir les sans-abris, on s'est dit qu'il fallait se lancer ce défi pour leur offrir un logement décent", explique Jean-Paul Dusart, chargé de projets à l'IFAPME, à l'initiative du défi. Les formateurs du centre et leurs élèves se relayent donc sur le chantier pour mettre sur pied cette maison en écoconstruction de 22 mètres carré composée d'une chambre et d'une petite cuisine.