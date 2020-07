Des monnaies typiques à La Louvière et Charleroi pour aider les commerces locaux

On a beaucoup parlé, durant le confinement, de cette ruée vers les producteurs et commerçants locaux. Un phénomène qui a un peu disparu avec le déconfinement. Mais beaucoup de gens se sont toutefois rendus compte de l’importance et de la fragilité de ces petits commerces indépendants. Alors, pour les aider, on peut favoriser et développer l’utilisation d’une monnaie locale. De plus en plus de projets se développent en Wallonie. Dans le Hainaut par exemple, le Lupi est désormais distribué à La Louvière et le Carol’or connaît déjà le succès à Charleroi.



Depuis la mi-juillet, les Louviérois peuvent se rendre dans 30 commerces de la région du Centre et payer leurs achats avec des Lupi. Noémi Dequan, de l’asbl Le Lupi, explique la démarche : "Quand j’achète chez mon boulanger avec mon billet de Lupi, je suis sûre que ce billet va rester dans ma région et va profiter ensuite à quelqu’un d’autre dans le circuit. Et c’est cela qui est vraiment important à comprendre."



A Charleroi, la Ville a décidé d’utiliser les Carol’or à hauteur de quatre millions d’euros pour soutenir le commerce local. "Chaque Carolo va recevoir 20 Carol’or", explique Jean-Marie Verberght, l’un des responsables. Et de poursuivre : "Ce sera donc un voucher qui va leur être envoyé par voie postale. C’est la Ville qui s’en charge. Et ce voucher comportera un QR-code qui permet son identification ainsi que des protocoles de sécurité qui le rendront infalsifiable. Donc on est dans la même logique de construction qu’un billet au niveau de la sécurisation."



A La Louvière, le Lupi pourrait peut-être bénéficier aussi d’une action de soutien de la part des autorités communales. D’autres communes réfléchissent aussi à un coup de pouce local et solidaire. C’est clair : la crise que nous traversons est profitable aux monnaies locales.



A Charleroi, la distribution des Carol’or devrait se faire dans le courant du mois de septembre.