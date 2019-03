Des médailles d'or pour trois jeunes de la région carolo au championnat belge des métiers

Les résultats du Championnat belge des métiers manuels, techniques et technologiques ont été dévoilés hier mercredi.



Plus de 200 jeunes se sont réunis à Ciney du 18 au 27 mars pour s’affronter lors d'épreuves techniques de haut niveau.



Trois jeunes de la région de Charleroi sont repartis avec une médaille autour du cou : Nicolas Lefèvre d’Erquelinnes, 16 ans et, du coup, un des plus jeunes finalistes, est reparti avec la médaille d'or du "service en salle" ; Antoine Maréchal, de Sars-la-Buissière, a obtenu la médaille d'or en "technologie automobile" et Hasni Moutmihi, de Couillet, est aussi monté sur la première marche du podium en "technologie du froid".



Ces championnats de Belgique sont une étape vers le Worldskills, le championnat du monde qui se tiendra en Russie du 23 au 26 août prochain.