Des maquettes exceptionnelles de Tournai, Ath, Charleroi et Namur à découvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille

Parmi ces villes en modèle réduit, quatre wallonnes. Les plans-reliefs de Tournai, Ath, Charleroi et Namur sont bien mis en valeur dans la collection. Toutes ont fait l’objet d’une restauration minutieuse ces derniers mois. "Ca représente au total 400 mètres carrés de plans à restaurer, explique Bruno Girveau, le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Une quinzaine de restauratrices ont passé 10 mois pour dépoussiérer ces plans-reliefs. Ça n’a pas été simple car les maquettes sont très composites : il y a de la soie, du papier, du bois. C’était un travail délicat réalisé au petit plumeau et au mini aspirateurs."

Ce sont des maquettes vieilles de plusieurs siècles que la Palais des Beaux-Arts de Lille expose à partir de ce samedi 16 mars. Des plans-reliefs de 14 villes de Belgique, du Nord de la France et des Pays-Bas réalisés à des fins militaires entre le 17e et le 19e siècle.

"Une vraie prouesse pour l'époque"

La maquette de Namur est la plus imposante de la collection. - © RTBF

Le résultat est surprenant. On découvre nos villes figées dans le temps. Tournai, Ath et Charleroi au 17e siècle, Namur au 18e. On observe ainsi une ville de Charleroi fortifiée et d’une taille plutôt modeste, très loin de ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Et une ville de Namur sur un plan-relief de 50 mètres carré, le plus imposant de la collection.

"A l’époque, réaliser une telle maquette était une vraie prouesse, explique Florence Raymond, chargée de la collection des plans-reliefs. Nous sommes quand même 120 ans avant les débuts de la montgolfière. Et pourtant ces visions aériennes du monde sont reproduites, exactes et précises."