Des magasins de jouets fermés avant la Saint-Nicolas, le témoignage d'une commerçante montoise

Qu'ils s'agissent de petits commerces indépendants ou de grandes enseignes, tous les magasins de jouets travaillent portes fermées. Les rayons jouets des grandes surfaces sont eux-aussi inaccessibles. Bref, en cette période de Saint-Nicolas, ceux et celles qui veulent faire vivre les commerces plutôt que les grands noms de la vente en ligne n'ont qu'une solution: le click and go, autrement dit, l'achat à distance avec retrait en magasin.

Dans une galerie commerciale de la région de Mons, une petite table est installée à l'entrée. On y trouve le catalogue présentant les articles proposés pour la Saint-Nicolas et des formulaires à remplir, le temps de faire les course. L'équipe du magasin prépare la commande, il suffit alors de payer et d'emporter.

Les autres grandes enseignes déploient catalogues et magasins en ligne pour capter l'attention de Saint-Nicolas. On le voit, même s'ils ont dû condamner leurs rayons jouets, les grandes surfaces gardent une longueur d'avance sur les commerces de proximité.

"Nous n'avons pas de service marketing, ni de personnes à temps plein qui s'occupe de la vente en ligne, on doit tout faire avec nos petites mains", explique Violaine Levecq du magasin Florilège à Mons.