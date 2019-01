Des Leuzois à la marche pour le climat: "Les citoyens en font beaucoup, mais il y a un moment où ça ne suffit plus"

Combien seront-ils dans les rues de Bruxelles ? Après les 75.000 manifestants en décembre dernier, une nouvelle marche Rise for Climate est programmée ce dimanche. Une fois de plus, les participants réclameront une politique climatique plus ambitieuse.

Parmi ceux qui se rendront dans la capitale: Alice et Thomas, un jeune couple de Pipaix (Leuze-en-Hainaut). Pour eux, comme pour beaucoup d’autres, la mobilisation pour le climat ne se résume pas à une simple marche. C’est au contraire une préoccupation au quotidien.

Pas de révolution verte, on y va progressivement

Et ça commence par l’habitat: une yourte un peu exiguë mais peu énergivore. Ici la consommation d’électricité provient entièrement des quatre panneaux solaires installés à l’arrière de l’habitation. « On sait qu’on ne peut pas se permettre de faire tourner une bouilloire pendant longtemps, le sèche-cheveux est aussi à proscrire. On doit vraiment faire attention », indique Thomas.

Dans la vie au quotidien, pas question d’organiser une révolution verte du jour au lendemain. Pour le couple de Leuzois, il s’agit d’y aller progressivement. « Une fois qu’une résolution a été adoptée, on peut passer à la suivante… Et ainsi de suite », glisse Alice. Le dernier changement en date, ce sont les bocaux qui ont fait leur apparition sur l’étagère pour stocker les achats en vrac. De quoi limiter au maximum le recours aux grandes surfaces.

Il faut aussi que le politique bouge…

Pour manger, il y a le potager et le groupe d’achat local. Pour se déplacer par contre, le vélo ne suffit pas. « Nous travaillons tous les deux, nous devons donc avoir chacun une voiture, reprend Alice. C’est un peu contradictoire mais on fait ce qu’on peut. »

« On pourrait être à 100% écolo mais ça ne serait pas confortable dans l’état actuel des choses », renchérit Thomas.

Raison pour laquelle le couple entend encore changer les choses, en continuant à descendre dans la rue. « Je pense que beaucoup de citoyens en font beaucoup pour l’environnement. Mais il y a un moment où ça ne suffit plus. Il faut aussi que le politique bouge… », conclut Alice.