Des juges spécialement formés pour traiter les violences familiales?

C'est l'idée défendue par une magistrate du Hainaut. La présidente du tribunal de première instance, Monique Levecque, souhaite créer deux chambres spécialisées dans les violences intrafamiliales. Il y en aurait une à Charleroi, une autre à Mons. Pour la magistrate, il y a urgence. Et la condamnation n'est pas toujours la réponse adéquate. Elle peut même entraîner une aggravation des violences.

Cette idée lui trotte dans la tête depuis longtemps. "J'ai été juge d'instruction il y a une vingtaine d'années", explique Monique Levecque. "Il y avait déjà des problèmes de ce type et je me disais que parfois que notre réponse n'était pas adéquate". Elle garde en mémoire aussi ce dossiers de coups et blessures. "Des faits tellement graves, répétitifs, qu'on les avait mis à l'instruction". La juge avait fini par placer le mari sous mandat d'arrêt, car il ne respectait pas les mesures d'éloignement. "Le lendemain, son épouse était dans mon bureau pour exiger que je le libère. Là je me suis dit: il y a un travail à faire ! Le tout-au-pénal ne suffit pas".

Pour les femmes battues, "mais aussi les hommes victimes de violences, il y en a", la magistrate veut mettre sur pied un nouveau système. "J'aimerais créer deux chambres spécialisées. Avec des magistrats, volontaires, formés à des matières pas seulement juridiques, mais aussi sociologiques, psychologiques. L’idéal serait d'avoir également des assistants sociaux, présents à l'audience. Ils pourraient prendre le dossier en main, le suivre depuis ses débuts, jusqu'à son évolution. Plutôt que de se concentrer sur l'après. C'est le principe appliqué en chambre de toxicomanie : on prend la problématique dès le début du dossier, en correctionnelle, et pas uniquement quand la personne est jugée".

Où en est le projet? "Au stade exploratoire, mais la décision de principe est prise! Et je reçois de nombreux soutiens, beaucoup plus que ce que j'espérais. Le directeur des maisons de justice me dit par exemple qu'il est prêt à trouver des moyens. Des magistrats me contactent et se montrent très enthousiastes. Ils ont envie de s'impliquer, car ils voient les dossiers qui s'accumulent chez eux!". Monique Levecque a bon espoir d'aboutir, à moyen terme. Même si cela a un coût. "C'est une question de priorités. De toute façon, la violence intrafamiliale, ça coûte cher socialement! Des familles déstructurées, des femmes battues, des enfants battus: il faut les prendre en charge. Alors créer ces chambres spécialisées ne coûtera pas plus cher, je pense, et cela évitera de la récidive. On essayera de casser ce cercle infernal de la violence, pour recréer, peut-être, ou restabiliser la structure familiale. Et si ce n'est pas possible, il y a d'autres moyens à explorer. En Espagne, ils ont par exemple mis en place des bracelets électroniques pour les victimes, avec leur consentement. Cela dans le but d'éviter que l'agresseur ne s'approche. Ce sont des choses qui existent, qui n'ont jamais été tentées chez nous, mais qui peuvent se discuter!"

Dès que les voyages non essentiels seront autorisés, la magistrate compte aller discuter avec ses homologues espagnols, et ramener chez nous un maximum de pistes et de bonnes pratiques. "J'irai dès que possible! J'attends qu'on nous déconfine". Chaque jour, de nouveaux dossiers de violence intrafamiliale sont ouverts dans les tribunaux. L'augmentation est particulièrement importante dans notre province. "Cela se multiplie, à cette période. Et on ne voit que le sommet de l'iceberg! J'étais déjà persuadée de la nécessité de faire quelque chose. Je pense qu'il y a désormais urgence".