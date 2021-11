Des jeux vidéo à la bibliothèque de Mouscron pour en faire un endroit "cool"

Comment attirer les jeunes dans les bibliothèques ? Peut-être en leur proposant aussi d’y jouer aux jeux vidéo. C’est en tout cas la stratégie de la bibliothèque de Mouscron. Elle a investi dans deux consoles dernier cri.

La console pour créer du lien

Objectif : rendre accessibles ces consoles qui coûtent très cher, comme le précise Marie Marten, la bibliothécaire. "Le but c’est aussi de permettre aux jeunes d’y jouer de matière peut-être un peu différente. Nous proposons des jeux à destination d’un public familial, on ne va pas du tout proposer des jeux où on joue seul ou qui sont trop violents. Et donc là, ça permet aussi à des jeunes de se rencontrer parce qu’ils viennent parfois seuls et ils rencontrent un copain, ils se retrouvent une autre fois. Ça crée des choses sympas".

Je voudrais habiter ici !

Les jeunes viennent à la base pour les jeux, il ne faut pas se voiler la face. Mais la bibliothèque espère qu’ils pourraient repartir avec un livre. "Quand j’ai entendu jeux vidéo, je me suis dit "Yessss", s’enthousiasme Emre, un adolescent. C’est un endroit où je voudrais venir tous les jours, je voudrais habiter ici !" Mais est-il reparti avec un livre ? "Non, je n’ai pas pris d’argent", argumente-t-il.

Temps limité devant la console

Marie Marten veille quoi qu’il en soit à limiter le temps passé devant l’écran à une demi-heure, voire trois quarts d’heure : "ils ne jouent pas non plus trois d’heure d’affilée !" et elle se réjouit de la convivialité que ces nouveaux appareils génèrent : "et s’il n’y a pas assez de participants, alors on joue aussi".