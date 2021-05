Des influenceurs pour aider les jeunes à mieux comprendre l'intérêt de la vaccination

Depuis ce lundi, c’est donc au tour des plus de 18 ans de passer par la case vaccination. Dans les faits, l’ordre des priorités reste encore en faveur des plus âgés. Mais de nouvelles questions vont se poser. Les plus jeunes sont-ils convaincus par le vaccin ? De nouvelles stratégies se mettent en place pour les convaincre. Avec des influenceurs notamment.



La dangerosité du virus n’étant pas la même pour les plus jeunes, la résistance voire la méfiance face au vaccin semble plus importante dans cette catégorie de population. Pourtant, chez certains, l’argument de la liberté semble faire mouche. Et, pour jouer sur cette corde sensible, des influenceurs tentent de convaincre les réticents. Le DJ carolo Kid Noize est de ceux-là : "La vaccination a beaucoup séparé les gens avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Les festivals et la reprise des événements culturels font que c’est justement maintenant que les jeunes doivent prendre conscience du vaccin et de la capacité à ce que les choses reviennent le plus rapidement dans l’ordre. Que l’on recommence à faire la fête tous ensemble et qu’on soit unis à nouveau."



Voyages, festivals et fiesta. Ça ne parle peut-être pas à tous les jeunes. Mais ça semble être une carotte globalement efficace en faveur de la vaccination.