Des habitants de Dottignies introduisent un recours contre le projet d'élevage industriel de poulets

La mobilisation des habitants à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Ils sont 400 à avoir déposé un recours contre un projet d'élevage intensif de poulets.

La commune a donné son feu vert à un éleveur qui souhaite passer de 72 000 à 132 000 poulets. Du côté des opposants, on ne comprend pas, ils sont 400 à avoir tous ensemble déposé un recours auprès de la région wallonne. 400 parmi lesquels la conseillère écolo mouscronnoise Rebecca Nuttens.

Comme toujours dans ce genre de projet, les opposants craignent les odeurs, la pollution du sol, de l'eau, de l'air. L'utilisation d'antibiotiques, les risque liés à la grippe aviaire. Ces habitants ne comprennent pas la décision communale (qui remonte à la mi septembre). Ils estiment que ce genre d'élevage n'est plus du tout dans l'air du temps. Et ils espèrent être soutenus dans leur combat par la ministre régionale compétente, l'écolo Céline Tellier, en espérant qu'elle casse la décision communale. Sa décision est attendue début décembre.