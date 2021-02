Des gros projets de rénovation prévus pour l’hôpital Vésale à Montigny-le-Tilleul

Le CHU André Vésale, qui fait partie de l’ISPPC, l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, va connaître une nouvelle rénovation d’un montant de 35 millions d’euros. Les services de gériatrie, de pneumologie et de revalidation avaient déjà été refaits ces dernières années. Ici, il s’agit d’un plan qui s’étale sur cinq ans et qui va fameusement changer l’organisation de cet hôpital installé à Montigny-le-Tilleul.



Et l’un des chantiers majeurs va être le transfert des blocs opératoires vers la rotonde, ce bâtiment circulaire installé juste à côté de l’hôpital.



Frédéric Dubois, le porte-parole de l’ISPPC, explique : "Cette rotonde est vide. Au milieu, il y a la salle De Cooman, une salle de spectacles et de réunions qui a servi de studio à l’époque pour la RTBF. Et il y a encore de l’espace vide où l’on peut construire un bâtiment sur trois étages."



L’autre grand changement prévu dans les années à venir concerne le rez-de-chaussée de Vésale qui va changer de fonctions. Frédéric Dubois poursuit : "Ce qu’on veut faire, c’est placer toutes les consultations au rez-de-chaussée. Pour que les patients qui viennent en consultation ne se perdent plus dans les étages. Et alors les hospitalisations, elles, seraient sur un aspect vertical réparties entre les différentes unités."



D’autres rénovations sont prévues, notamment au niveau du gîte de naissance reconverti en hôpital de jour gériatrique. Mais aussi pour les soins intensifs et les cuisines qui pourront, après chantier, préparer 25.000 repas par jour. Des investissements sont aussi prévus au niveau énergétique à Vésale comme à Marie Curie. Et enfin, l’ISPPC planche sur la démolition du Rayon de Soleil, l’ancien hôpital devenu chancre. Divers projets de réaménagement de ce site sont en réflexion.