Des étudiants montois... champions d'Europe!

C'est une première pour la Belgique! Des Montois, champions d'Europe... de robotique!

Une équipe de la Faculté Polytechnique de Mons (l'UMONS)... s'est imposée ce week-end lors des championnats d'Europe. Ils étaient 7... Les 7 Monsquetaires... Ils ont réussi à guider le mieux possible leur robot. " C'est ça! Notre robot devait réaliser différentes taches." explique le responsable communication de l'équipe montoise Soufiane El Sani. "C'est une énorme fierté d'être champion d'Europe. On ne s'y attendait pas du tout. Même si on l'espérait secrètement. Mais les Français par exemple étaient très forts."

Les responsables de la Faculté Polytechniques de Mons étaient aussi très heureux évidemment: "Nous pouvons être très fiers de notre victoire. Le mérite principal revient aux étudiants qui, d’année en année, renforcent leurs compétences. Mais il ne faut pas oublier de mentionner l’appui du service de génie mécanique et de son technicien, Laurent Vergari, qui a accompagné les étudiants cette semaine."

Du basket joué par des robots?

Une des tâches du robot, c'était d'envoyer des petites balles dans un panier. Un exercice réalisé parfaitement par le robot montois. De quoi imaginer peut-être un jour, nos joueurs de chairs et d'os remplacés par des robots? " Remplacer les humains par des robots, ce n'est pas le but ultime de notre démarche. Nous ce qu'on tentait de faire, c'était simplement que notre robot réalise le mieux possible les taches qu'on lui demandait de faire", temporise l'étudiant Soufiane El Sani. "Mais c'est vrai qu'à termes, les robots pourraient soulager les humains dans leurs taches du quotidien. Et ce serait effectivement drôle qu'un jour la Belgique soit championne d'Europe de basket grâce à la précision de ses robots."

En mars dernier les Monsquetaires avaient déjà été sacrés champions de Belgique.