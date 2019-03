Des étudiants de l'UMons apprennent à réagir face à un séisme

42 étudiants en architecture de l'Université de Mons ont participé à une simulation de gestion d'urgence d'un séisme. La situation: une secousse de magnitude 6,8 dont l'épicentre est à Ghlin. Ils ont eu une semaine intensive de travail pour faire face à un tremblement de terre qui a détruit le centre-ville de Mons. Et cela commence par une alerte sur WhatsApp. Pierre Cornut est professeur d'architecture et anime l'exercice : "Ils doivent s'organiser en groupe pour gérer les blessés et les morts, établir des camps d'urgence, les aménager et les approvisionner à court et moyen termes. Les étudiants doivent sans cesse s'adapter à ce que nous créons. On avait un canevas de départ mais, au fur et à mesure, on s'en détache pour profiter d'opportunités qui bonifient l'expérience."