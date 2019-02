Des étudiants de Charleroi offrent des vestes customisées aux sans-abris

Coup de chapeau particulier aux élèves de 7ème année de l'Institut Notre-Dame de Charleroi : ils viennent de distribuer 80 manteaux d'hiver aux plus démunis !

A la base, ils travaillaient sur leur projet de fin d'étude en publicité pour créer une "mini-entreprise" de casquettes baptisée "Terrib". Des casquettes ornées d'expressions bien carolos comme "Ca caille ma biche" ou "Bia Gamin".

Ensuite, ils ont eu l'opportunité de récupérer un lot de vestes neuves. Alors, grâce aux bénéfices de leur mini-entreprise, ils ont effacé les anciens logos des vestes pour imprimer les leurs et les offrir aux plus démunis en les distribuant dans les services d'accueil et abris de nuit de Charleroi.