Des entreprises du zoning de Feluy offrent des masques aux communes locales

Les entreprises Total Petrochemicals, Ineos et Afton, implantées dans la zone industrielle de Feluy, ont marqué leur solidarité face à la situation provoquée par la crise du coronavirus en offrant des masques pour le personnel soignant de première ligne des communes de Seneffe et d’Ecaussinnes.



La société Total Petrochemichals a, ainsi, donné quelque 300 masques pour le personnel médical et paramédical d’Ecaussinnes.



"La société Ineos nous a contactés spontanément pour faire un don d’une centaine de masques qui ont été confiés au personnel soignant de l’entité", a indiqué la bourgmestre de Seneffe, Bénédicte Poll (MR). "Nous avons, par ailleurs, contacté par courriel les entreprises qui pourraient être intéressées par la démarche et nous avons des réponses."



L’entreprise chimique Afton et la société Ineos ont également fait don de masques.